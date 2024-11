Temer se pronuncia após explosões em Brasília

Ex-presidente Michel Temer fala sobre explosões - Foto: Antônio Cruz | Agência Brasil

O ex-presidente Michel Temer (MDB) se pronunciou pela primeira vez sobre o atentado com explosivos que culminou na morte uma pessoa, na quarta-feira, 13, em Brasília.

De acordo com Lauro Jardim, do jornal O Globo, Temer afirmou a necessidade de um discurso e uma postura de pacificação, para que episódios como esse não se repitam. Ele ainda citou o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

"Mais do que buscar (pacificação) é preciso pregar e praticar. Palavras amenas, conciliadoras de autoridades públicas e pessoas comuns amenizam os ambientes e levam à pacificação. Palavras toscas, grosseiras levam a embates físicos, inadmissíveis em país que se quer civilizado. Alexandre já declarou que é preciso pacificar", disparou.

Francisco Wanderley, autor do atentado, morreu em uma das explosões. Nas redes sociais, ele dizia ser apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).