TRF4 afasta juiz responsável por processos da Lava Jato em Curitiba

Publicado terça-feira, 23 de maio de 2023 às 00:02 h | Autor: André Richter | Agência Brasil ouvir

Afastamento de Appio foi baseado na acusação de que o magistrado teria entrado em contato com o filho do desembargador para confirmar o parentesco entre os dois - Foto: Divulgação | Justiça Federal do Paraná