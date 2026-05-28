Trump classifica facções brasileiras como grupos terroristas

O governo dos Estados Unidos anunciou, nesta quinta-feira, 28, as facções criminosas Comando Vermelho (CV) e Primeiro Comando da Capital (PCC) como organizações terroristas.

O anúncio foi feito pelo secretário de Estado americano, Marco Rubio. A mudança passa a valer a partir de 5 de junho. Rubio reforçou que a Casa Branca "continuará usando todas as ferramentas" para proteger os interesses do país.

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O CV e o PCC são duas das organizações criminosas mais violentas do Brasil. Juntos, comandam milhares de membros e orquestraram ataques brutais contra policiais brasileiros, agentes públicos e civis. Sua influência e suas redes ilícitas se estendem muito além das fronteiras do Brasil, por toda a nossa região e até o nosso país Marco Rubio, secretário de Estado dos EUA

Fator Flávio Bolsonaro

O anúncio foi feito dois dias após o encontro entre o presidente Donald Trump e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à presidência da República.

Flávio confirmou, logo após a reunião, que pediu a Trump que avaliasse a possibilidade de classificar as organizações criminosas como grupo terroristas.

Assim que a Casa Branca fez o comunicado, Flávio se manifestou nas redes sociais. Em um post no X, antigo Twitter, o senador escreveu "grande dia", em referência a uma frase que ficou famosa ao ser usada por seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Lula contrariado

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tentou evitar a classificação das organizações como grupos terroristas. O tema, no entanto, não foi abordado no encontro mais recente entre os dois chefes de Estado, em maio.

"Não foi discutido isso", afirmou o presidente da República em conversa com a imprensa.

O assessor-chefe da Presidência da República, Celso Amorim, se manifestou logo após o comunicado dos EUA.

"Segurança pública é um tema fundamental para o desenvolvimento socio-econômico. Crime organizado é um mal que tem que ser combatido. Cooperação internacional é bem-vinda, especialmente em temas como lavagem de dinheiro e contrabando de armas. Pretexto para intervenção, é inaceitável", destacou Amorim.



Veja o comunicado

Hoje, o Departamento de Estado dos Estados Unidos está designando o Comando Vermelho (CV) e o Primeiro Comando da Capital (PCC) como Terroristas Globais Especialmente Designados (SDGTs) e pretende designar ambos os grupos como Organizações Terroristas Estrangeiras (FTOs), efetivamente a partir de 5 de junho de 2026.

O CV e o PCC são duas das organizações criminosas mais violentas do Brasil. Juntos, comandam milhares de membros e orquestraram ataques brutais contra policiais brasileiros, agentes públicos e civis. Sua influência e suas redes ilícitas se estendem muito além das fronteiras do Brasil, por toda a nossa região e até o nosso país.

O governo Trump continuará usando todas as ferramentas disponíveis para proteger nossa nação e nossos interesses de segurança nacional, mantendo drogas ilícitas fora de nossas ruas e interrompendo os fluxos de receita que financiam narcoterroristas violentos. A ação de hoje, tomada pelo Departamento de Estado, demonstra ainda mais o compromisso inabalável do governo Trump em desmantelar cartéis e organizações criminosas em nossa região e garantir a segurança do povo americano.