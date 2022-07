Vereador cobra prefeito pagamento do piso aos agentes de saúde

O vereador e presidente do Sindicato dos Bancários da Bahia, Augusto Vasconcelos (PCdoB), cobrou o prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil) o pagamento do piso salarial dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias.

"Os agentes comunitários de saúde e de combate às endemias são essenciais para o SUS, pois atuam de maneira preventiva em todos os bairros da cidade. No Congresso Nacional conseguimos aprovar a Emenda Constitucional 120, que assegura o piso salarial dessa categoria, mas o prefeito de Salvador insiste em desrespeitar a Constituição. Pague o piso prefeito!", criticou o vereador, nas redes sociais.

No vídeo postado no instagram de Vasconcelos, ele diz que já fez uns 6 pronunciamentos sobre a categoria, que representa a linha de frente do Sistema Único de Saúde (SUS). Para o vereador, sai mais barato investir nos agentes do que em hospital.

"Claro que nós queremos hospital, queremos o atendimento na UPA, mas é muito melhor trabalhar na prevenção. São esses profissionais que sobem ladeira, descem baixada, estão presentes em todos os lugares da cidade, combatendo as arboviroses, conscientizando a população, acompanhando as famílias, para que nós possamos ter o mínimo de dignidade, sobretudo, para a população mais pobre", afirmou.

A Câmara Municipal aprovou o artigo na Lei Complementar 81/2022, que reajusta o salário dos servidores municipais, garantindo o salário-base de dois salários mínimos, R$ 2.424,00.

Salvador é a única capital brasileira e única cidade da Bahia que não paga o Piso Nacional Salarial aos Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias. Atualmente, na capital do estado, a categoria tem como salário-base inicial R$ 877,07.