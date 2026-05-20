Vereador sugere rampas de acesso ao mar no projeto do VLT do Subúrbio

O vereador João Cláudio Bacelar (Podemos) sugeriu ao Governo do Estado a implantação de rampas de acesso ao mar nas áreas impactadas pelas obras do VLT de Salvador e Região Metropolitana, especialmente no Subúrbio Ferroviário. A sugestão ocorreu por meio de Projeto de Indicação protocolado na Câmara Municipal de Salvador nesta quarta-feira, 20.

Segundo o edil, a iniciativa visa incorporar equipamentos voltados à economia do mar, como rampas públicas de acesso ao mar para pequenas embarcações e jetskis, guarderias para caiaques, canoas, botes e outras embarcações de pequeno porte, além de estruturas de apoio às atividades marítimas desenvolvidas na região.

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O projeto parte do entendimento de que o traçado do VLT acompanha uma extensa faixa litorânea do Subúrbio, área historicamente ligada à pesca artesanal, ao transporte marítimo e ao turismo náutico.

Valorização na orla

Para João Cláudio Bacelar, as intervenções do VLT podem ir além da mobilidade urbana e representar uma oportunidade concreta de valorização econômica da orla suburbana.

“O Subúrbio tem uma relação histórica com o mar. Muitas famílias vivem da pesca e de atividades ligadas à economia náutica. Aproveitar as obras do VLT para implantar estruturas de acesso ao mar e apoio às embarcações é pensar desenvolvimento de forma integrada e inteligente”, afirmou.

Segundo o vereador, a implantação de rampas náuticas e espaços organizados para embarcações pode facilitar o trabalho de pescadores, incentivar práticas esportivas ligadas ao mar e fortalecer o potencial turístico da região.

“Estamos falando de uma estrutura que beneficia pescadores, trabalhadores do mar, esportistas, usuários da orla e até o turismo local. São equipamentos que ajudam a organizar o uso da faixa costeira e ampliam as possibilidades econômicas do Subúrbio”, destacou.