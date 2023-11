Vereadora encaminha pedido para a garantia do acesso à água em festas | A TARDE

A vereadora Marta Rodrigues (PT) encaminhou, na segunda-feira, 27, através da Câmara Municipal de Salvador (CMS), um pedido à Prefeitura de Salvador para a adoção de providências que vão garantir acesso à água para o consumo pessoal, durante as festas de verão e Carnaval.

A medida pede que as empresas patrocinadoras do Carnaval e de eventos privados permitam, durante o período das festividades, o acesso às garrafas de água para consumo pessoal.

Além disso, a requisição inclui que as instituições disponibilizem bebedouros ou realizem a distribuição de água em ilhas de hidratação nos eventos, blocos e camarotes.

O pedido chega após repercussões que ocorreram no Rio de Janeiro com onda de calor extremo, envolvendo a morte de uma jovem, de 23 anos, após sofrer uma parada cardiorrespiratória durante o show de Taylor Swift, no estádio Nilton Santos.

Além da tragédia, inúmeras pessoas passaram mal e chegaram a desmaiar com as altas temperaturas. Os incidentes serviram de alerta para o resto do Brasil, que iniciaram ações de prevenções em todas as cidades afetadas pelo calor.

Apesar do pedido de Marta, a prefeitura de Salvador anunciou que já vem preparando um plano de contingência para tentar driblar a situação.