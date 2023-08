Vereadores aprovam implantação de Sistema Municipal de Esporte e Lazer

Os vereadores de Salvador aprovaram por acordo, nesta quarta-feira, 30, o o PL nº 199/2023, que dispõe sobre a implantação do Sistema Municipal de Esporte e Lazer, de autoria do Executivo. A proposta visa implantar o programa Viva Esporte, com incentivo ao desenvolvimento atlético, através do Bolsa Atleta Salvador.

Na oportunidade, das 33 emendas apresentadas 17 foram aprovadas tanto dos vereadores da base como da oposição.

O projeto contou com parecer favorável conjunto das Comissões de Constituição, Justiça e Redação Final (CCJ), de Finanças, Orçamento e Fiscalização (CFOF) e Educação, Esporte e Lazer, com votos separados.

Também foram votado os vetos n° 23 e 24, dos projetos do líder do governo Kiki Bipo e Claudio Tinoco, ambos do União Brasil, encaminhados pelo Executivo, que permaneceram mantidos através da votação dos vereadores.