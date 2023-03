Vice-líder do Governo recolhe assinaturas para CPI das joias

O vice-líder do governo Rogério Correia (PT-MG) e o deputado Túlio Gadelha (Rede-PE) começara a reunir as assinaturas exigidas regimentalmente no caso das joias enviadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, um pedido de Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI). Cerca de 50 deputados apoiaram formalmente a iniciativa até a noite de quarta-feira, 8.



A ideia é acelerar a coleta das assinaturas, que começou na tarde de quarta-feira, 8, para evitar que o pedido entre em uma fila extensa e perca o “timing” para as investigações.

Em entrevista ao Congresso em Foco, Rogério Correia disse que todos os indícios até aqui levam à conclusão de que as joias enviadas por sauditas a Michelle e Bolsonaro não são presentes, mas pagamento de propina em troca de negócios com o governo brasileiro. Por causa disso, o deputado defende abrir uma investigação.

“Precisamos apurar as viagens que a família Bolsonaro fazia ao Oriente Médio. Que relação era essa que eles tinham com a Arábia Saudita e fundos da região?”, questiona Correia. “A Michelle disse que não sabia de nada. Ela insinua que Bolsonaro fez a coisa escondida dela. Temos de aprofundar a investigação”, disse.

Segundo o deputado, também há necessidade de se investigar o tipo de pressão exercida por Bolsonaro em órgãos públicos como a Receita Federal.