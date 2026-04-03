Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DEFINIÇÃO

Wagner sela unidade e fala em continuidade após formação de chapa

Em tom de celebração, senador petista parabenizou governador Jerônimo Rodrigues pela condução do processo

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

03/04/2026 - 13:38 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Wagner diz que força do grupo reside na continuidade do projeto político iniciado em 2007
Wagner diz que força do grupo reside na continuidade do projeto político iniciado em 2007 -

O senador Jaques Wagner (PT) deu o tom oficial da estratégia governista para a sucessão estadual ao referendar a composição da chapa majoritária liderada pelo governador Jerônimo Rodrigues. Em declaração que pôs fim às especulações de bastidores, o "galego" — como é carinhosamente chamado pelos aliados — consolidou a imagem de união do grupo e lançou o slogan que deve nortear o discurso da militância nos próximos meses.

Para Wagner, a força do grupo reside na continuidade do projeto político iniciado em 2007, agora potencializado pela parceria direta com o Palácio do Planalto. O senador sintetizou a coalizão em um único brado:

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

"O lema é: Avança Bahia com Lula, Jerônimo, Geraldo, Rui e Wagner."

A fala de Wagner não foi apenas política, mas também de cortesia pessoal. O senador aproveitou o momento para "parabenizar o governador Jerônimo Rodrigues (PT), pelo aniversário e pela decisão da chapa", reforçando a autoridade do atual chefe do Executivo baiano como o principal maestro das articulações políticas da base.

Continuidade

A menção direta aos nomes de Lula, do vice-governador Geraldo Júnior e do ministro Rui Costa evidencia a aposta na "verticalização" da campanha.

Ao unir os três governadores do ciclo petista na Bahia ao nome do presidente, a chapa busca blindar o estado contra a polarização nacional, apresentando-se como uma frente de estabilidade e entregas administrativas.

Com a chapa definida e abençoada pelas principais lideranças, o grupo agora foca na mobilização das bases no interior e na consolidação da aliança com os partidos coligados.

A expectativa é que o anúncio oficial conjunto ocorra em grande evento na capital baiana, selando o início da jornada eleitoral sob o signo da unidade.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

chapa majoritária eleições 2024 JAQUES WAGNER Sucessão Estadual

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Wagner diz que força do grupo reside na continuidade do projeto político iniciado em 2007
Play

“Nunca duvidei”, diz Geraldo Júnior após confirmação de vice

Wagner diz que força do grupo reside na continuidade do projeto político iniciado em 2007
Play

Lula e Jerônimo vistoriam obras do VLT de Salvador e autorizam expansão do modal

Wagner diz que força do grupo reside na continuidade do projeto político iniciado em 2007
Play

Flávio Bolsonaro não vai aceitar ficar sem palanque na Bahia, diz Wagner

Wagner diz que força do grupo reside na continuidade do projeto político iniciado em 2007
Play

Eduardo Bolsonaro ignora restrição de Moraes e grava vídeo para o pai

x