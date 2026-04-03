Wagner sela unidade e fala em continuidade após formação de chapa

Wagner diz que força do grupo reside na continuidade do projeto político iniciado em 2007 - Foto: Feijão Almeida | GOV-BA

O senador Jaques Wagner (PT) deu o tom oficial da estratégia governista para a sucessão estadual ao referendar a composição da chapa majoritária liderada pelo governador Jerônimo Rodrigues. Em declaração que pôs fim às especulações de bastidores, o "galego" — como é carinhosamente chamado pelos aliados — consolidou a imagem de união do grupo e lançou o slogan que deve nortear o discurso da militância nos próximos meses.

Para Wagner, a força do grupo reside na continuidade do projeto político iniciado em 2007, agora potencializado pela parceria direta com o Palácio do Planalto. O senador sintetizou a coalizão em um único brado:

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"O lema é: Avança Bahia com Lula, Jerônimo, Geraldo, Rui e Wagner."

A fala de Wagner não foi apenas política, mas também de cortesia pessoal. O senador aproveitou o momento para "parabenizar o governador Jerônimo Rodrigues (PT), pelo aniversário e pela decisão da chapa", reforçando a autoridade do atual chefe do Executivo baiano como o principal maestro das articulações políticas da base.

Continuidade

A menção direta aos nomes de Lula, do vice-governador Geraldo Júnior e do ministro Rui Costa evidencia a aposta na "verticalização" da campanha.

Ao unir os três governadores do ciclo petista na Bahia ao nome do presidente, a chapa busca blindar o estado contra a polarização nacional, apresentando-se como uma frente de estabilidade e entregas administrativas.

Com a chapa definida e abençoada pelas principais lideranças, o grupo agora foca na mobilização das bases no interior e na consolidação da aliança com os partidos coligados.

A expectativa é que o anúncio oficial conjunto ocorra em grande evento na capital baiana, selando o início da jornada eleitoral sob o signo da unidade.