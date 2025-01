Zé Neto acredita em brevidade na definição de majoritária para 2026

Deputado federal, Zé Neto (PT-BA) - Foto: Vinícius Portugal | AG, A TARDE

O deputado federal Zé Neto PT-BA, comentou a entrevista exclusiva do senador Jaques Wagner PT-BA, concedida ao Portal A TARDE. Sobre a formação da chapa majoritária do grupo político para 2026, o parlamentar acredita que a formação precisa ser feita com celeridade.

"São nomes valiosos que não desfaz dos nossos outros parceiros. Como Wagner disse, Otto e Coronel, como grandes construtores, estão nessa caminhada Espero que a gente arrume a casa com uma certa brevidade para que o grupo chegue com força nas próximas eleições", disse.

Sobre Feira de Santana, Zé Neto afirmou que, mesmo como opositor, continua com a luta pela expansão do município, sobretudo na zona rural.

"Desde que o atual prefeito não estava na gestão, a gente já havia ampliando a atuação na zona rural. Precisamos manter o que levamos até hoje, como casas, água, cursos e escolas. Continua sendo uma cidade pobre. Perdemos muito espaço nas favelas, pois a máquina da Prefeitura trabalhou o tempo todo para eles antes das eleições" finalizou.