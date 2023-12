Afonso Florence recebe proposta de reativação do trem de passageirros | A TARDE

O secretário estadual da Casa Civil, Afonso Florence, recebeu nesta terça-feira, 19, representantes do movimento Ver de Trem, Gilson Vieira, e do grupo ambientalista Gérmen, Cláudio Mascarenhas.

Na pauta, a reativação do trem de passageiros interligando Alagoinhas e Salvador. Foi entregue uma carta com estudos e sugestões onde se destacou a importância do transporte ferroviário para a população do Subúrbio. A ideia do movimento é incluir o trem entre os investimentos previstos em infraestrutura pelo Governo Federal.

"Conversamos ainda sobre as perspectivas diante deste novo contexto com o governo Lula, a nova licitação do VLT que será lançada pelo governador Jerônimo e alternativas de transporte metropolitano e regional", disse Afonso Florence em uma postagem.

Na carta, os defensores do retorno do trem de passageiros propoem "restabelecer a linha férrea para transporte e carga do trem regional, ampliando a escolha dos modais para os passageiros intermunicipais".

O documento ainda ressalta o estudo de viabilidade do Trem Regional de Passageiros ligando Salvador x Alagoinhas x Feira de Santana, realizado pela Escola Politécnica da UFBA, patrocinado e aprovado pelo Ministério dos transportes.