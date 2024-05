Alagoinhas ganha nova unidade de saúde da família | A TARDE

Os bairros Pedro Braga e Teresópolis, em Alagoinhas, receberam nesta segunda-feira, 29, a Unidade de Saúde da Família José Eduardo da Silva. Com investimento de quase R$ 1 milhão, a unidade é quinta inaugurada pela Prefeitura de Alagoinhas apenas no mês de abril.

O equipamento foi inaugurado com recursos próprios no valor de R$150 mil, mais R$ 663 mil do Governo Federal, além de emenda parlamentar da deputada estadual Ludmilla Fiscina (PV) no valor R$ 100 mil e R$ 50. mil em recurso do Contrato Organizativo de Ação Pública de ensino-Saúde (COAPES).



“Esse é mais um presente para a população de Alagoinhas. Essa unidade feita do zero, com toda estrutura de qualidade, modernizada e com muito capricho para os nossos usuários. Estou muito contente com o trabalho que estamos realizando, com as contribuições que temos feito para a saúde do município. Essa é mais uma demonstração do compromisso da gestão com os alagoinhenses”, anunciou o prefeito de Alagoinhas, Joaquim Neto.

Já na inauguração da nova unidade foram oferecidos serviços de triagem, vacinação, atendimento odontológico, atendimento de enfermagem, atendimento médico, médicos clínicos, oftalmologista, ortopedista, ginecologista e realização de exames, incluindo 300 ultrassonografias. O objetivo é zerar a fila de demanda reprimida.

“Dia de muita alegria e satisfação está aqui entregando mais uma unidade. Seguindo nosso pacote de obras, a unidade José Eduardo da Silva foi inaugurada hoje com uma estrutura moderna, com serviços e profissionais de qualidade”, afirmou a secretária de Saúde, Laína Passos.



A nova unidade conta com recepção ampla, banheiros para profissionais, banheiros para usuários, DML, sala de vacina, copa, CME, expurgo, consultórios médicos, consultórios de enfermagem, sala de curativos, sala de procedimentos, sala de triagem, salas/ almoxarifados, consultório odontológico, consultórios, sala de reunião, sala dos agentes de saúde e farmácia. A nova estrutura também recebeu instalação de mobiliários novos, informatização e climatização.