Bombeiros continuam combate a incêndio florestal em Monte Alegre

No terceiro dia de combate ao incêndio que atingiu região montanhosa no povoado de Monte Alegre, equipes do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) seguem combatendo os focos das chamas às margens da BR 135, no município de Santa Rita de Cássia, oeste da Bahia.

O incêndio foi visualizado na tarde desta quarta-feira, 6, por uma equipe de bombeiros militares que realizava orientações preventivas com a comunidade. Após alerta de sinal de calor detectado com a ajuda da plataforma Web Painel do Fogo, que disponibiliza informações online sobre incêndios e queimadas no Brasil.

Na quarta-feira, quatro guarnições de combate a incêndios florestais compostas por 19 bombeiros militares, permaneceram no local combatendo as chamas. Os militares atuaram evitando que o incêndio se alastrasse e se aproximasse de áreas residenciais e de fontes hídricas (nascedouros) da região.