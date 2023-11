Chocolate da Bahia promove turismo | A TARDE

Representantes do Governo da Bahia e produtores do estado participaram do Festival Internacional do Chocolate e Cacau, no Wow Porto, em Vila Nova de Gaia, em Portugal, até o último domingo (22). Durante quatro dias, os empresários puderam ampliar a visibilidade e a comercialização de marcas de chocolates baianos, competindo com fabricantes de vários países, como Equador, Holanda, Estados Unidos e Noruega. Na cidade, localizada na região do Porto, foi inaugurada também a Casa Brasiliana, de produtos originários da Bahia e do Brasil, que também fará a promoção de experiências turísticas. “Trabalhamos com cerca de 200 associações, cooperativas e grupos familiares, em 26 cidades do sul da Bahia. Internacionalizar os nossos produtos, que já foram bem aceitos no evento de Portugal, vai gerar mais renda para esses grupos, além de divulgar a cultura da nossa Costa do Cacau”, comemora Thiago Fernandes, diretor do Consórcio Cabruca de Chocolates Finos do Sul da Bahia e coordenador geral do Centro Público de Economia Solidária (Cesol) Litoral Sul, mantido pelo Governo do Estado.

Mutirão na praia de Stella Maris recolheu 21 quilos de lixo

Um mutirão de limpeza na praia de Stella Maris, em parceria com a ONG Ocean Care Brazil, aconteceu no últimoo sábado (21) e teve saldo positivo. A ação fez parte da campanha Praia Viva, promovida pela RedeMix em comemoração aos seu aniversário de 19 anos, e recolheu 21 quilos de resíduos das areias, entre eles 236 canudos, 660 bitucas, 190 espetinhos, 400 tampinhas de metal e 110 de plástico, durante uma caminhada por mais de 1 km de extensão da praia. O mutirão foi comandado pela ONG Ocean Care Brazil, projeto socioambiental que promove limpeza de praias e se engaja na educação ambiental e climática com crianças de escolas da região de Salvador, e que atua há 6 anos em Salvador e nas Ilhas da Bahia.

Bahia intensifica produção de flores na primavera

Cheias de vida, cores e aromas, as flores, marcas registradas da primavera, já estão começando a tomar conta das ruas, casas e do comércio. A Bahia, apesar de ser responsável por apenas 2% da produção de flores e plantas ornamentais do Brasil, gera volume o suficiente para ocupar a oitava posição no ranking nacional, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Flores (Ibraflor). Dentre os municípios baianos que se destacam na produção de flores, Maracás – a Cidade das Flores –, é o que sai na frente, com a maior quantidade de produtores, entre associações e produções privadas. Vitória da Conquista, Feira de Santana, Ilhéus, Mata de São João, Camaçari e Morro do Chapéu também intensificam a produção durante este período do ano. De acordo com o diretor da Ibraflor, Renato Opitz, com a chegada da estação das flores, o mercado costuma ficar bastante aquecido. “As expectativas são as melhores possíveis. As pessoas passam a consumir mais flores para o seu uso próprio, dentro de casa, mas também há a retomada dos projetos paisagísticos, jardins que são refeitos. Isso deve aumentar a expectativa do consumo de flores e plantas nos próximos meses”, pontua.

CT da Abapa sedia curso de atualização para pilotos agrícolas

Com objetivo de aprimorar o desempenho dos pilotos no exercício de suas atividades e garantir ainda a segurança das operações agrícolas realizadas por aeronaves, o Centro de Treinamento e Tecnologia, da Associação Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa), promoveu a primeira edição do curso de atualização para pilotos em Luís Eduardo Magalhães (BA), de 18 a 20 de outubro, em Luís Eduardo Magalhães (BA). Ao todo, 13 pilotos participaram da capacitação, que foi realizada pelo Instituto Brasileiro da Aviação Agrícola (Ibravag), com apoio da Abapa, ABA Manutenção de Aeronaves e Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola (Sindag). Foram 36 horas de atualização, que abrangeu assuntos como Conscientização; Comportamento e Saúde; Tecnologia de Aplicação; Segurança Operacional; Projeto de Vida; Finanças; Forma de Pilotar; e Equipamentos. Todos os pilotos foram certificados.

Eleição do Conselho Tutelar de Itaberaba é suspensa pela Justiça

A pedido do Ministério Público do Estado da Bahia, a Justiça suspendeu a eleição do Conselho Tutelar realizado no dia 1º de outubro deste ano, no município de Itaberaba, determinando a continuidade dos conselheiros que ocupam os cargos atualmente. De acordo com o promotor de Justiça José Carlos Rosa de Freitas, autor da ação, vícios levaram a quebra da lisura do pleito e a quebra de tratamento paritário entre os candidatos. “Como a votação ocorreu por intermédio de cédulas, necessariamente, antes do início da coleta dos votos, deveria ter ocorrido a abertura das urnas de lonas, expondo seu interior aos candidatos, fiscais e todos os presentes a fim de assegurar a necessária lisura do pleito, o que não ocorreu”, destacou. O promotor ressaltou que houve quebra dos sigilos do voto, já que as cédulas oficias não obedeceram às exigências legais, bem como não foram devidamente autenticadas por intermédio de rubricas de integrantes do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) ou mesários, além de algumas possuírem nos versos, frases e anotações.

Programa Arboretum recebe visita de ministro do STJ

A sede do ‘Programa Arboretum’ recebeu este mês a visita do ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em Teixeira de Freitas. A convite do Ministério Público estadual e recebido pelo promotor de Justiça Fábio Correa, o ministro visitou o programa a fim de conhecer as ações realizadas pela instituição na promoção da defesa do meio ambiente. Durante a visita, o ministro destacou ainda a importância do MP em participar diretamente do programa na construção, conservação e futuro do meio ambiente, além de reforçar o desempenho no papel de restauração para a proteção de espécies em extinção. Acompanhado e orientado pelo MP, o Programa Arboretum reúne atores relacionados à pesquisa, normatização e extensão, em um ciclo que envolve coleta de sementes, produção de mudas e plantios para restauração e para uso sustentável de espécies florestais.

Aprender + tem encerramento festivo e cheio de aprendizado

O sábado (21) teve uma manhã animada e cheia de aprendizado para os alunos da rede municipal de ensino de Salvador que estão participando do Aprender+, uma iniciativa de recomposição pedagógica organizada pela Secretaria Municipal da Educação (Smed). O encerramento das atividades foi acompanhado pelo prefeito Bruno Reis, acompanhado da vice-prefeita Ana Paula Matos, da sub secretária da Educação Isabela Loureiro e demais gestores municipais, em quatro das unidades de ensino que fazem parte da iniciativa: Hildete Lomanto, no Garcia; Professor Antônio Carvalho Guedes, na Capelinha; Roberto Correia, em Pau da Lima; e na Deputado Gersino Coelho, no Doron. Nas visitas, o prefeito conversou com os educadores e estudantes, e reforçou a importância do projeto, que visa recompor as perdas pedagógicas provocadas pela pandemia da Covid-19. Apresentações artísticas e musicais, como a da violoncelista Sabrina Landim e do oboísta e integrante das orquestras Sinfônica da Bahia (Osba) e Neojibá, Gabriel Paes, também fizeram parte da programação, encerrando a maratona com chave de ouro. Por meio do Aprender +, os alunos do 5º e 9º ano do Ensino Fundamental participaram de atividades pedagógicas e lúdicas num turno extra, aos sábados. Os trabalhos tiveram início em 23 de setembro e ocorreram simultaneamente em quatro sábados nas dez Gerências Regionais de Educação (GREs). Foram alcançadas com a iniciativa 242 unidades de ensino.

Bahia tem seis finalistas nacionais no Prêmio IEL de Talentos

As empresas Ford, Bracell e Soft Line Consultoria em Sistemas de Informação, além do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) vão representar a Bahia na etapa nacional do Prêmio IEL de Talentos 2023, que será realizado pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL), em São Paulo, no dia 26 de outubro. O evento será transmitido ao vivo pelo canal do IEL no YouTube. A Bahia pode ser premiada nas categorias Estágio e Inova Talentos. Na primeira delas, a Bracell e a Soft Line Consultoria em Sistemas de Informação concorrem na modalidade Empresa Inovadora, como empresa de grande porte e empresa de pequeno porte, respectivamente. Já na modalidade Educação Inovadora, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia está na disputa entre as instituições de ensino de nível técnico e de nível superior. Os representantes da Bahia na premiação nacional foram vencedores da etapa regional, realizada pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL-BA), em setembro.