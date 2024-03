Confira a edição do Caderno Municípios desta quinta-feira | A TARDE

Nesta edição, o Caderno Municípios, do Jornal A TARDE, se debruça sobre as celebrações da Semana Santa e o impacto econômico em cidades do interior da Bahia. O período que antecede a Páscoa já fomenta uma série de negócios sazonais em diversos municípios da Bahia, beneficiado setorescomo os de pescados, bebidas e chocolates.

Durante o período, a produção de ovos e bombons cresce cerca de 40%, o consumo de espumantes e vinhos cresce de 20% a 30% e a venda de pescados tem uma alta de 30%.

Outro tema abordado em reportagens do Caderno Municípios desta quinta é o turismo, com destaque para a Chapada Diamantina e o turismo religioso, impulsionado pela devoção católica.

Confira: