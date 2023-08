Dupla é presa por ameaça e morte de homem na Bahia

Dois homens investigados pelo homicídio de Jaisson Nascimento de Brito no ano de 2021, no Distrito de Valentim, em Boa Nova, tiveram o mandado de prisão cumprido nesta quarta-feira, 9, no município de Dário Meira por policiais da Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Jequié).

Conforme informações da investigação, o homicídio ocorreu após uma discussão entre os três, após Jaisson falar com uma mulher durante uma festa. Os acusados, após a discussão, proferiram ameaças à vítima, pelas redes sociais e depois o executaram.

A dupla foi encaminhada para o município de Boa Nova onde ficarão custodiados à disposição do Poder Judiciário.