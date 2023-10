Empresa aérea anuncia aumento de voos para destinos baianos | A TARDE

A Abaeté Linhas Aéreas anunciou um aumento na oferta de voos para destinos turísticos baianos. A iniciativa foi realizada nesta segunda-feira, 2, na Feira Internacional de Turismo (FIT), que aconteceu em Buenos Aires, na capital da Argentina. As novas ofertas acontecem após a ampliação da malha aérea regional da Bahia, uma parceria do Governo do Estado através da Secretaria de Turismo (Setur-BA), com empresas de aviação e o Salvador Bahia Airport, que administra o Aeroporto Internacional de Salvador.

Após o anúncio, ficou consolidado o voo regular de Salvador para Morro de São Paulo com uma frequência todos os dias na semana, aumentando as ofertas para sete viagens por dia nos períodos de alta procura. A companhia Abaeté também vai ampliar a linha de Salvador para Mar Grande de uma para duas vezes por semana, além de abrir voos para Boipeba com duas frequências semanais. As informações sobre datas e horários das operações estão disponíveis no site da empresa.

“Já transportamos 12 mil passageiros para esses destinos de praia, o que nos motivou a aumentar a oferta de rotas. São voos panorâmicos e rápidos, que dão mais comodidade aos viajantes e têm boas tarifas, que podem ser pagas em até quatro parcelas no cartão”, explicou o CEO da Abaeté, Héctor Hamada, durante visita ao estande da Bahia na FIT.

Na feira, a Setur-BA divulga os mais de 50 segmentos atrativos que as 13 zonas turísticas da Bahia oferecem, além de parcerias com operadoras e agências de viagens e redes hoteleiras, que estão fazendo negócios no evento.

“A parceria com a Setur-BA é muito bacana, para que possamos divulgar nosso produto no mercado argentino, oferecendo uma hotelaria de qualidade, que ganhou recentemente o prêmio de melhor resort do Brasil, da plataforma Melhores Destinos, na categoria Alimentos e Bebidas”, ressaltou Jessica D’Amico, gerente comercial do Transamérica Resort Comandatuba, localizado na zona turística Costa do Cacau, no sul da Bahia.