Evento visa discutir políticas públicas para setor de pesca na Bahia | A TARDE

Acontece em Salvador, nesta terça-feira, 28, às 9h, a sétima e última edição dos Seminários Regionais de Planejamento de Políticas Públicas para a Pesca Artesanal (Serpesca) 2023 para debater o setor de pesca na Bahia.

Devem estar presente no seminário, além de representantes de entidades pesqueiras da capital baiana e região metropolitana, pescadores e marisqueiras dirigentes de colônias de pesca, associações e sindicatos da categoria de municípios de outras quatro macrorregiões do Estado da Bahia, totalizando mais de 30 municípios representados no evento.

O encontro será presidido pelo Diretor Técnico da Bahia Pesca, Josafá Marinho, e contará com as presenças dos secretários estaduais de Desenvolvimento Econômico (SDE), ngelo Almeida, de Políticas para as Mulheres (SPM), Elisângela Araújo, pelo chefe de Gabinete do governador Jerônimo Rodrigues, Adolfo Loyola, e pelo coordenador do programa Bahia Sem Fome, Thiago Pereira, entre outras autoridades.

A Serpesca realizou um processo de escuta participativa com as regiões do Oeste baiano (Ibotirama), Norte (Juazeiro), Baixo Sul (Camamu), Extremo Sul (Alcobaça) e Recôncavo Baiano (Salinas da Margarida e Santo Amaro). Os representantes dos pescadores e marisqueiras ajudaram a traçar um panorama das principais demandas da categoria em todo o Estado.

Os dados coletados na reunião devem ser tabulados para apresentar um documento ao Governo do Estado da Bahia para formular as políticas públicas dos próximos anos para a pesca artesanal da Bahia.