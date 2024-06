Fluxo de veículos nas principais rodovias baianas aumenta de 30 a 45% | A TARDE

Época de maior fluxo de veículos circulando nas principais rodovias em direção aos municípios baianos que promovem festas, o São João mobiliza diversos órgãos públicos de segurança, como o Departamento de Trânsito da Bahia (Detran-Ba) e a Polícia Rodoviária Federal, e concessionárias rodoviárias. Nas estradas federais de todo o Estado, no período dos festejos do ano passado, o número de carros aumentou em 30%, conforme dados da Via Bahia. Já a BR-324, principal rota de quem segue de Salvador rumo ao interior, costuma receber, entre os dias 21 e 26 de junho, um movimento de 46% maior que nos dias convencionais.

O aumento da mobilidade de veículos nas rodovias mobiliza órgãos como o Departamento de Trânsito do Estado (Detran-Ba) e a Polícia Rodoviária Federal, em torno de operações especiais. O Detran-Ba, em parceria com a Polícia Militar da Bahia (PM-BA), por exemplo, distribuirá equipes nos principais polos do Estado onde, tradicionalmente, ocorrem as festas juninas. “Realizaremos ações educativas e de fiscalização por um trânsito mais seguro, com o objetivo de prevenir acidentes e preservar vidas. Entre os dias 21 e 24 de junho, os trabalhos estarão focados na Região Metropolitana, Estrada do Coco, Linha Verde e no interior da Bahia, com seis operações diárias”, adiantou o coordenador de Fiscalização e Operações de Trânsito do órgão, major da PM Jailton Santana.

Neste período em especial, o major Santana considera a desatenção do condutor do veículo e o excesso de velocidade algumas das maiores preocupações para os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, já que correspondem aos principais motivos de acidentes nas vias. “Então, se faz necessário redobrar os cuidados, não dirigindo se estiver com sono ou cansado; não ultrapassar o limite de velocidade prevista para a via; fazer a revisão do veículo antes de viajar; verificando itens de segurança, como freios e pneus; checar os níveis dos fluídos e o sistema elétrico; manter distância dos veículo à frente; conhecer e obedecer as regras de trânsito; buscar atualização da legislação pertinente; observar as regras de condução de crianças; afixar ou acondicionar os pets, considerando seu porte e peso; e conhecer regras de direção defensiva”, enumera.

A Operação São João 2024 da Polícia Rodoviária Federal, de acordo com a Assessoria de Comunicação da instituição, ainda está em fase de finalização do seu formato. De antemão, como acontece todos os anos no mês de junho, os policiais rodoviários federais irão reforçar os trechos mais movimentados e considerados pontos críticos, pelo alto índice de acidentes e pela elevada taxa de cometimento de infrações de trânsito, como não uso do uso do cinto de segurança e demais dispositivos de retenção obrigatórios; ultrapassagens proibidas em trechos de pista simples; ingestão de bebida alcóolica; e uso do celular ao volante.

Para monitorar possíveis condutores embriagados e imprudentes, nesse período há disponibilidade mais intensiva de radares móveis e etilômetros. A PRF também costuma intensificar as blitzes em todas as regiões do Estado, visando assegurar conforto e segurança aos usuários que pretendem se deslocar nas principais rodovias federais, como as BRs 101, 116, 242, 324 e 407. A PRF também costuma intensificar a ação de combate ao crime, realizando abordagens baseadas em informações de inteligência e utilizando tecnologia para prender criminosos, recuperar veículos roubados e retirar armas ilegais, drogas e produtos contrabandeados de circulação.

Viajar com segurança – Os especialistas em rodovias recomendam que os cuidados para uma viagem com segurança começam antes mesmo de partir da garagem. O primeiro passo é que o motorista tenha uma noite bem dormida e se alimentar bem antes de partir. O veículo deve estar com todos os itens obrigatórios, como o limpador de parabrisa; a revisão de troca de óleo e filtro em dia; e os pneus não podem estar gastos. Na estrada, não ultrapassar a velocidade máxima e não fazer ultrapassagens perigosas, seguindo a sinalização horizontal, são fundamentais para se evitar acidentes, principalmente nos trechos mais perigosos.

Estes estão localizados, por exemplo, em serras, como as rodovias que passam por Santa Bárbara (BR-116, Km 545) e Jaguaquara (BR-116, Km 648), a exemplo da Ladeira do Marçal, como é conhecida a serra, na região de Vitória da Conquista, principalmente quando tem muita neblina. Além de muito inclinado, o trecho tem curvas muito fechadas. Os perímetros urbanos também são considerados pontos críticos, como o trecho entre o Km 364 e Km 355, que fica ao redor da cidade de Serrinha.

Orientações de segurança

Por conta do fluxo intenso nas estradas no São João, quando pelo menos 100 municípios baianos realizam festejos juninos, todos os anos a Polícia Rodoviária Federal costuma passar orientações de segurança. A adoção de medidas preventivas, por parte dos motoristas, como cuidados relacionados à conservação dos veículos e ao correto funcionamento dos itens de segurança, são fundamentais para a prevenção de acidentes e para proteger a vida do condutor e a dos demais passageiros. Seguem os principais itens a serem observados para garantir uma viagem segura:

- Planejamento cuidadoso da viagem, incluindo a identificação de pontos de parada; condições do tráfego e da via; e previsão do tempo.

- Verificar a pressão de todos os pneus e fazer alinhamento e balanceamento dos mesmos.

- Ter atenção sobre a carga (bagagens e passageiros) que o veículo carregará

- Fazer a inspeção do pneu-estepe

- Checar se o veículo está equipado com os itens obrigatórios, no porta-malas: triângulo, chave de roda e macaco, além do próprio pneu-estepe.

- Realizar o teste do sistema de iluminação do veículo, a manutenção adequada do sistema de arrefecimento e do nível da água do radiador

- Revisar os sistemas de amortecimento e freios

- Verificar o prazo de validade do filtro e óleo do motor

- Testar os limpadores de para-brisa

- Verificar o funcionamento da bateria

- Inspecionar as mangueiras e correias do veículo.

Pontos críticos

São João é sinal de pé na estrada. É a época, portanto, que o número de veículos se multiplica. A BR-324, que corta a Bahia, costuma receber um fluxo de mais de 300 mil veículos durante a festa, 45% a mais do que é comum no restante do ano. Os motoristas precisam estar alertas para que a viagem seja tranquila. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) costuma apontar 18 trechos das vias baianas que demandam atenção especial, por estarem localizados em região de serra; serem áreas com alta movimentação ou perímetros urbanos; ou terem grande volume grande de veículos longos trafegando.

BR-324

-Salvador-Feira de Santana (sentido decrescente)

- Entre os quilômetros 574 ao 551 – trecho com aclives e declives.

- Entre os quilômetros 543 e 518 – atenção às rotatórias, reduza a velocidade;

BR-116 – Sul (Rio-Bahia)

- Entre os quilômetros 600 e 639 – perímetro urbano de Jaguaquara do Km 628 ao 638

- Entre os quilômetros 639 e 648 – trecho de serra, atenção às curvas e ultrapassagens proibidas ou inseguras

- Entre os quilômetros 569 e 579 – perímetro urbano de Jequié

- Entre os quilômetros 710 e 740 – trecho de serra, atenção às curvas e ultrapassagens proibidas ou inseguras

- Entre os quilômetros 740 e 750 e entre os quilômetros 773 e 780 – perímetro urbano

- Entre os quilômetros 808 e 818 – perímetro urbano

- Entre os quilômetros 828 e 830 – perímetro urbano

- Entre os quilômetros 830 e 900 – reduzir velocidade, cuidado com ultrapassagens proibidas ou inseguras

- Entre os quilômetros 900 e 912 – perímetro urbano de Cândido Sales

- Entre os quilômetros 912 e 933 – reduza a velocidade, cuidado com ultrapassagens proibidas ou inseguras.

BR 116 – (Norte)

- Entre Km 364 e Km 355 – perímetro urbano de Serrinha

- Cuidados ao trafegar à noite – pode haver animais ao longo da via

- Entre Tanquinho e Capim Grosso (Km 480) e Capim Grosso (Km 360) -pequenas curvas verticais (lombadas) dificultam ultrapassagens, além de haver a possibilidade de animais na via.

