Governador entrega Complexo Poliesportivo e aeródromo em Itapetinga | A TARDE

Neste domingo, 1º, o governador Jerônimo Rodrigues foi até a cidade de Itapetinga, no médio sudoeste, para a entrega de importantes intervenções nas áreas de infraestrutura e escolar para os moradores locais. Ele inaugurou um Complexo Poliesportivo Educacional e obras de infraestrutura, como a pavimentação de trechos de estrada e a pista do aeródromo completamente recuperada.

No Complexo Poliesportivo Educacional, foram investidos R$ 5.295.247,64 milhões, entre obra, equipamentos e mobiliários. A nova estrutura pode ser usada por toda a comunidade escolar e, também, externa. O novo espaço tem campo de futebol society com pista de atletismo, pista de salto, quadra de vôlei de areia e academia ao ar livre. Também é dotado de área administrativa, vestiário, quiosque e paisagismo. Um dos beneficiados é o professor de capoeira Reginaldo Quadros, que comemora a possibilidade de realizar atividades em uma estrutura mais confortável e qualificada.

Mobilidade

Já na requalificação do aeródromo foram investidos R$ 5,3 milhões. Foi realizado serviço de recuperação da área de movimentação de aeronaves, como pista de pouso e decolagem, taxiway e pátio de estacionamento de aviões. Com isso, o equipamento foi liberado pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para operações diurnas. A Seinfra também foi autorizada a complementar a reforma do aeródromo de Itapetinga, com balizamento noturno e reforma do terminal de passageiros

Ainda na área de mobilidade, o governador deu por entregue a pavimentação de 29,31 quilômetros da BA-130, no trecho Itapetinga/Mangerona. O valor investido pela Seinfra é superior a R$ 38,7 milhões. Também serão atendidos moradores das cidades de Macarani e Maiquinique.

Jerônimo deu por entregue a restauração e pavimentação de trecho de 3,8 quilômetros do acesso a BR-415 à cidade. Esta intervenção teve o valor de R$ 4.474.179,14.

Segurança

Durante a estada na cidade, Jerônimo autorizou, ainda, a Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA) a instalar uma unidade do Corpo de Bombeiros Militar (CBMBA). No último mês de junho, o governador participou da solenidade de formatura de 356 soldados do CBMBA.