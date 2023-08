Governo da Bahia ampliará em quase 30% número de leitos em hospital

O Hospital Regional Vicentina Goulart, em Jacobina, terá sua capacidade ampliada em cerca de 30%, saindo de 68 para 86 leitos. A unidade reforçará a assistência para toda a região nas especialidades de urgência, clínica médica, saúde mental, cirúrgica, traumato ortopedia, obstetrícia e pediatria. A secretária da Saúde do Estado, Roberta Santana, fez uma vistoria no espaço nesta sexta-feira, 18.

Para a reestruturação do hospital, está sendo investido cerca de R$ 1 milhão. A previsão é que até o final de outubro todas as intervenções estejam concluídas, incluindo um Centro de Parto Normal (CPN). A unidade é referência para 19 municípios, contemplando aproximadamente 400 mil habitantes.

De acordo com a secretária da Saúde do Estado, o hospital estadualizado reforçará a regionalização dos serviços de saúde. “Contaremos com mais uma unidade, agora no centro-norte baiano, para qualificar e ampliar a assistência à população”, afirma.