Homem é morto a tiros dentro do próprio veículo

Um homem de 26 anos foi morto a tiros em Jequié, Sudoeste do Estado. O crime foi cometido no domingo, 20, na Rua Antônio Jacobina de Brito.

Segundo informações da Polícia, a vítima, identificada como Lucas Reis Oliveira Ferreira, estava dentro de seu veículo, um Toyota/Corola, placa NTO 7766, quando um outro carro parou ao lado. Após isso, os suspeitos começaram a atirar.

Baleado, Lucas chegou a ser atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas já estava sem sinais vitais quando o socorro chegou. Após o crime, os suspeitos escaparam.

Ainda de acordo com as informações, Lucas possuía passagem por envolvimento com roubo e tráfico de drogas.

O caso é investigado pela 1ª Delegacia Territorial de Jequié.