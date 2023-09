Jerônimo autoriza obras de R$ 38,5 milhões em cidades baianas

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) autorizou na cidade de Amargosa, nesta sexta-feira (15), o início das obras de colégio estadual na cidade baiana de Amargosa. Serão aplicados mais de R$ 22 milhões, através da Secretaria da Educação (SEC) e da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), segundo anúncio feito pelo gestor estadual nesta sexta-feira, 15.

A nova instituição de ensino contará com 24 salas, biblioteca, teatro, quatro laboratórios, salas multifuncionais, piscina semiolímpica e equipamentos para treinos em diferentes modalidades esportivas.

Em sua passagem por Amargosa, Jerônimo vistoriou o terreno onde será construída a unidade escolar. “Nós já chegamos a quase 30 escolas de tempo integral entregues em 2023, e estamos trabalhando para que novas obras possam ser licitadas. Além do impacto educacional, estas obras ainda geram emprego, em uma construção dessas, no mínimo, vamos ter umas 100 pessoas trabalhando”, pontuou Jerônimo. Ele também entregou na cidade um foco de iluminação cirúrgico para o Hospital Municipal de Amargosa.

No âmbito do incentivo ao esporte e lazer, o Governo da Bahia também autorizou a adoção de medidas para a construção de uma areninha no campo do Mal Me Quer, na rua Aldemiro Vaz Sampaio.

O aporte para a obra será de quase R$ 1 milhão de reais. Está prevista a construção de alambrado com altura de cinco metros, instalação de rede de proteção, grama sintética, sistema de iluminação e a pavimentação dos acessos principais com piso intertravado.

Santo Estêvão

Em Santo Estêvão, no Vale do Paraguaçu, o governador Jerônimo Rodrigues entregou um kit de ultrassom portátil para o Hospital Municipal Doutor João Borges de Cerqueira, ainda nesta sexta-feira, 15.

Para a secretária da Saúde (Sesab), Roberta Rodrigues, as agendas presenciais nos municípios são essenciais para que pasta trabalhe diante das necessidades reais de cada cidade.”Terminando aqui, farei uma visita no hospital para que a gente possa identificar junto com a Prefeitura o que a gente pode trazer de melhorias para Santo Estêvão. Decentralizar a saúde é um dos compromissos mais fortes do Governo do Estado e trabalhamos por isso”, declarou.

Em Santo Estêvão, Jerônimo também assinou ordem de serviço, autorizando a implantação do sistema de esgotamento sanitário e a construção de uma estação elevatória de esgoto. Juntas, as obras somam um valor de mais de R$ 11 milhões. Foi dada ainda ordem de serviço para pavimentação do trecho de 3,41 quilômetros de extensão do acesso à BR-116, no Povoado de Várzea da Casa. O serviço, executado pela Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), tem investimento de mais de R$ 4 milhões. Mais de 53 mil pessoas serão beneficiadas.

Seguindo a agenda no município da região do Portal do Sertão, a comitiva do Governo Estadual entregou ainda a implantação de uma unidade de beneficiamento de mel, na Fazenda Quebradas, no valor de R$ 561 mil.

Durante a tarde, o governador ainda cumpre agendas institucionais em Rafael Jambeiro e em Juazeiro, no norte do estado, onde se reúne com produtores e exportadores do Vale do São Francisco, ao lado do ministro da Agricultura Carlos Fávaro.