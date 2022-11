Jovem de 21 anos é executado a tiros em Guanambi

Um jovem de 21 anos foi morto a tiros nesta sexta-feira, 11, em Guanambi, Sudoeste da Bahia. O crime aconteceu quando Eunadson Fraga Santana, conhecido como “Nadinho”, chegada à casa do pai. De lá, os dois iriam para uma obra onde estavam trabalhando.

De acordo com informações de testemunhas, dois homens chegaram em uma motocicleta ao local. Um deles sacou uma arma e atirou várias vezes contra a vítima.

O jovem ainda tentou fugir dos executores, mas acabou atingido na cabeça, rosto, braço e tórax. A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e constatou o óbito no local do crime.

A Polícia Militar também foi acionada e permaneceu no local até a chegada da equipe do Departamento de Polícia Técnica (DPT), responsável pela perícia e pela remoção do corpo ao Instituto Médico Legal (IML).

Ainda não há informações sobre a autoria e a motivação do crime. Um inquérito foi instaurado pela Polícia Civil para investigar o caso.