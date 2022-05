Moradores de Amélia Rodrigues fecham rodovia BR-324

Por mais uma vez, moradores do município Amélia Rodrigues fecham trecho da BR-324, na altura do KM 545, no sentido Feira de Santana. O protesto acontece nesta quinta-feira, 14, em razão da reivindicação da construção de um retorno na entrada do município.

Os manifestantes alegam que havia um retorno na frente da localidade do Areal, que facilitava o acesso de carros e motos para acessar hospital, feira livre, cemitério e região central da cidade, mas que, no início de 2022m a Via Bahia fechou esse retorno sem comunicar ou criar alguma alternativa aos moradores. Ainda segundo eles, existe um retorno a cerca de 5km, no entanto, o local é inseguro, sem iluminação e já faz parte do município de Santo Amaro.

null Cidadão Repórter | Via WhatsApp

Sobre a reivindicação, em nota, a ViaBahia Concessionária de Rodovias S.A disse que os projetos para construção de dispositivos de retornos, incluindo esse do quilômetro 545 da BR-324, em Amélia Rodrigues, estão à espera de serem analisados pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

As tratativas para a construção desse retorno tiveram início em 2014. A última versão do projeto foi enviada pela ViaBahia à ANTT em agosto de 2020, mas até o momento não foi respondida.