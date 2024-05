Moradores de Itapetinga protestam contra prefeito | A TARDE

Um grupo de moradores da rua João Rufino, no bairro Hilda Gama, em Itapetininga, protestou, neste domingo, 19, contra o prefeito Rodrigo Hagge (MDB).



O motivo do protesto, que contou com cartazes e fotos de Hagge, seria a condição em que se encontra a rua, com matos e falta de saneamento básico.

De acordo com informações do Blog do Edyy, a população estaria enfrentando dificuldades para transitar no local com bicicletas.

