Operação mira PMs suspeitos de integrar milícia na Bahia

Uma operação deflagrada na manhã desta terça-feira, 5, cumpriu oito mandados de busca e apreensão contra seis policiais militares e um ex-policial, em ação deflagrada pelo Ministério Público da Bahia, por meio das forças policiais especializadas do Estado. As ações aconteceram nas cidades de Santo Estevão, Feira de Santana, Alagoinhas e Antônio Cardoso. Eles integram grupo de milicianos com atuação na região, segundo informações do MP-BA.

Os policiais militares são investigados pela prática de extorsão mediante sequestro, associação para o tráfico de drogas e homicídios. A ação visa coletar indícios que comprovem o envolvimento dos policiais em possíveis atos ilícitos, utilizando-se da estrutura do estado, especificamente da Polícia Militar. Foram apreendidos documentos, armas, munição e celulares, detalha o órgão.



"Os mandados foram expedidos pela Vara Criminal da Comarca de Santo estevão. Todo o material apreendido será submetido a conferência e análise pelos integrantes da Force, Geosp e Gaeco e, posteriormente, encaminhado aos órgãos competentes para a adoção das medidas cabíveis", acrescenta o MP-BA, em nota

Apreensão

Telefones celulares, armas, cheques, valores, documentos e munições foram apreendidos por equipes das Corregedorias da Secretaria da Segurança Pública (SSP) e da Polícia Militar da Bahia (PM) e o Ministério Público (MP), de acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia.

"Informações apontam que os envolvidos, suspeitos de integrarem um grupo responsável pelos crimes de extorsão mediante sequestro, associação para o tráfico e homicídios, sequestraram a vítima por 12 horas, na localidade de Conjunto Alagoinhas, em Santo Estevão, e fizeram com que ela pagasse cerca de R$ 200 mil para ter a sua liberdade reestabelecida", informa a pasta estadual.

Seis residências e duas unidades policiais foram alvos das buscas pelas forças policiais. No total foram apreendidos 12 celulares, 261 munições, R$ 54 mil, dez armas de fogo sendo duas espingardas calibre 12, e outras armas 9 milímetros, 38, 40 e 380.

Flagrante

Durante um dos cumprimentos, um policial expulso da corporação (em abril deste ano) foi preso em flagrante pela posse ilegal de uma arma de fogo. Ele foi levado para a sede da 1ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Feira de Santana), unidade que deu apoio a ação.