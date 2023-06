Avó é morta a pedradas por neta de 17 anos em Feira de Santana

Uma senhora, de 75 anos, identificada como Celina Silva Santos, foi morta na manhã desta segunda-feira, 5, após ser agredida a pedradas. A idosa estava com os netos de 13, 15 e 17 anos, todos com problemas mentais, quando houve um desentendimento e ela foi agredida pela neta de 17 anos, de acordo com o site Acorda Cidade.

O fato ocorreu no interior da residência onde ela morava, localizada na 2ª Travessa Santo Antônio no bairro Tomba, em Feira de Santana (BA).

A delegada Daniele Matias afirmou ao Acorda Cidade que a adolescente de 17 anos e o irmão de 13 foram conduzidos a delegacia pela Polícia Militar (PM), pois havia dúvidas no local do crime de quem teria praticado o homicídio. De acordo com a delegada, a mãe dos jovens disse que a filha tem transtornos mentais, já fez tratamento, mas ultimamente estava se recusando a ser acompanhada.

“Houve o relato de que no sábado ela ameaçou a mãe e a avó. Ela foi apreendida em flagrante, será encaminhada ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) e depois para a Comunidade de Atendimento Socioeducativo (Case) Mello Mattos”.