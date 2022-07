Comerciante é morto a tiros dentro do próprio estabelecimento

Um homem, identificado como Geovanio Carvalho Sena, de 36 anos, foi morto a tiros na manhã desta terça-feira, 19, dentro de seu próprio estabelecimento comercial localizado na cidade de Feira de Santana, no Centro-Norte da Bahia.

De acordo com as autoridades, o caso aconteceu no bairro Santo Antônio dos Prazeres, dentro da loja de som automotivo da vítima, que foi surpreendida por dois indivíduos armados que chegaram à loja a bordo de uma motocicleta. Gel Som, como era conhecido, foi atingido por disparos na cabeça, pescoço e tórax e morreu no local.

Uma guarnição da 66ª Companhia Independente de Polícia Militar (66ª CIPM) esteve no local e preservou a área para a chegada da equipe do Departamento de Polícia Técnica (DPT-BA), que realizou perícia e remoção do corpo.