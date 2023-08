Conjunto Penal de Feira cria projeto de ressocialização

O Conjunto Penal de Feira de Santana (BA) ganhou um projeto de ressocialização para os apenados, que consiste na produção de hortaliças e criação de animais. Nesta primeira fase, 10 detentos participam do projeto que reduzirá o tempo de custódia dos internos.

A seleção dos apenados que participam do projeto de ressocialização é realizada pela coordenação de segurança e do serviço social.

“O Conjunto Penal de Feira de Santana tem um olhar muito sensível à ressocialização, desta forma, essa gestão resolveu implementar algumas ações de trabalho e educação para os presos na área de trabalho. Hoje nós temos um cultivo de hortaliças e verduras e criação de suínos, temos uma suinocultura, que foi criada nas áreas internas do Conjunto Penal e está por vir através de uma parceria com o governo do estado, um tanque de pesca para criação de peixes”, explicou José Freitas Júnior, diretor da unidade prisional ao Acorda Cidade.