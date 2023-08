Criança de um ano morre na Bahia após colocar pinça em interruptor

Uma criança de 1 ano e 9 meses morreu eletrocutada na cidade de Jacobina, no norte da Bahia. A menina recebeu uma descarga elétrica ao colocar um grampo em um interruptor.

De acordo com as informações da Polícia Civil, o caso aconteceu na segunda-feira, 31, em sua residência no centro da cidade. A família comunicou que a criança acabou colocando uma especie de pinça em uma extensão que estava no chão, recebendo uma descarga elétrica fatal. Ela chegou a ser socorrida a uma Unidade de Pronto Atendimento, mas teve o óbito confirmado.

O sepultamento de Liz está marcado para a tarde desta terça-feira, 1º,em Jacobina.