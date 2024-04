Epidemia de Dengue em Feira mobiliza governo do estado e Exército | A TARDE

A Secretaria da Saúde do Estado Bahia (Sesab) e o Exército Brasileiro se mobilizaram para oferecer equipamentos, insumos e medicamentos à Prefeitura de Feira de Santana como apoio para implantação de tendas de hidratação. A mobilização acontece em meio à epidemia de dengue que atinge a cidade.

Feira de Santana já contabiliza quase 150 casos graves da doença e um óbito confirmado, com mais de 2.300 casos prováveis da doença, conforme dados da Sesab.



O órgão estadual de saúde também recomendou que o município ampliasse o horário de funcionamento dos postos de saúde, inclusive aos finais de semana e feriados, para assegurar a assistência aos pacientes com suspeita de dengue, além de instalar unidades de referência para acolhimento, notificação, coleta de amostras e referenciamento para unidade hospitalar, quando necessário, no entanto, a gestão do município ainda não respondeu às iniciativas propostas.

O estado tem investido mais de R$ 19 milhões em esforços de combate à dengue em toda a Bahia, incluindo a liberação de veículos de fumacê e a distribuição de kits para agentes de endemias em Feira de Santana.

A Sesab reforçou que é crucial que o município se engaje ativamente nas ações propostas, revisando suas estratégias de controle do vetor e aprimorando a infraestrutura de saúde. O combate efetivo à dengue exige uma abordagem integrada e proativa, que contemple desde a prevenção e educação até o cuidado direcionado aos pacientes afetados.