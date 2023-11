Escola Municipal de Santo Estévão ganha prêmio de Educação Fiscal | A TARDE

A Escola Municipal Francelino Pereira de Assis foi a vencedora, em primeiro lugar, do Prêmio IAF de Educação Fiscal, edição 2022/2023. A unidade de ensino situada na Fazenda Caboclo, zona rural de Santo Estêvão, levou a premiação oferecida pelo Instituto dos Auditores Fiscais do Estado da Bahia (IAF Sindical).

No concurso, a escola apresentou o projeto com tema "A arte como instrumento de representação da educação fiscal". De acordo com a professora Daiane de Brito Dias, o assunto, que foi desenvolvido com a turma do 3º ano, tem como objetivo conscientizar os estudantes sobre a importância dos tributos para a manutenção das atividades do Estado e também demonstrar como o custo dos tributos está presente em praticamente toda atividade econômica.

"Seja no salário do trabalhador, no preço das mercadorias e serviços, no simples ato de possuir um imóvel ou um veículo, ou na pró produção da riqueza nacional", pontuou.

O Prêmio IAF de Educação Fiscal tem como principais objetivos a discussão sobre a função social dos tributos, do controle social e da importância da participação de todos no acompanhamento da qualidade dos gastos públicos em todas as regiões do Estado.