Feira de Santana: Homicídios tem alta de 37,5% no mês de janeiro

A segunda maior cidade do estado da Bahia, Feira de Santana, registrou um aumento de 37,5% no número de homicídios dolosos no mês de janeiro deste ano comparando ao mesmo período de 2022. Os dados foram fornecidos ao Portal A TARDE pela Polícia Civil da Bahia.

Segundo as estatísticas da corporação, de 1 a 31 de janeiro de 2023, 33 pessoas foram mortas na 'Princesa do Sertão', ou seja, mais de uma vítima por dia. Em 2022, no mesmo intervalo de tempo, foram registrados 24 homicídios dolosos.

Logo nos primeiros dias do ano, a cidade passou uma onda de assassinatos protagonizada pela 'Guerra do Tráfico'. Até o dia 8, ao menos 12 pessoas já haviam sido mortas, além de três detentos do Conjunto Penal do município.

Segundo as informações da Polícia Civil, a motivação seria justamente a disputa entre grupos criminosos pelo controle do comércio ilegal de entorpecentes. Na ocasião, seis detentos foram identificados e autuados em flagrante pelos crimes.

No dia 13 do mesmo mês, a Polícia Civil deflagrou a Operação Pacificatio, visando combater exatamente o 'boom' de mortes na região. Antes disso, a polícia já havia realizado a Operação Aeroleste , com o mesmo intuito.