Funcionários de terceirizada se manifestam após demissões em massa | A TARDE

Colaboradores que prestam serviços para a Policlínica de Jacobina, piemonte da Chapada Diamantina, realizaram uma manifestação, nesta sexta- feira, 17.



A queixa principal do grupo é o não pagamento de salário, bem como o não pagamento das rescisões contratuais, após a empresa terceirizada demitir toda a equipe. As demissões foram anunciadas no último dia 6, sendo que o prazo para pagamento venceu nesta quinta-feira, 16.

De acordo com os motoristas, o consórcio dos municípios que gerencia a Policlínica já fez o pagamento para a empresa 'M. Pinheiro Construções e Serviços', que tem nome fantasia 'Canon Empreendimentos', contratada para o serviço, a qual não cumpriu os compromissos. A empresa inclusive já esteve impedida de licitar e contratar por irregularidades junto ao TRE-BA.

Os colaboradores já seguem, inclusive, realizando exames por intermédio da nova empresa terceirizada, Fundação ADM, que deve assumir os trabalhos da Policlínica.