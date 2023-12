Governo investe mais de R$ 19 milhões em leitos em Paulo Afonso | A TARDE

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT) e a secretária da Saúde, Roberta Santana, assinaram nesta quarta-feira, 20, a renovação e novo credenciamento de um total de 40 leitos para o Sistema Único de Saúde (SUS) no Hospital Nair Alves de Souza (HNAS) e de serviços de oncologia no Hospital Núcleo Vida, na cidade de Paulo Afonso. O investimento total ultrapassa os R$ 19 milhões.

"Paulo Afonso é um município de grande importância para a assistência à população do Norte da Bahia. Esses leitos e equipamentos irão fortalecer o atendimento a adultos, crianças e bebês de toda a região, incrementando a saúde e melhorando a vida do nosso povo. Além disso, estamos dando um suporte maior aos pacientes oncológicos do SUS, que precisam de cuidados intensos e de qualidade", pontuou Santana.

No HNAS, haverá a renovação de 33 leitos de média complexidade, alto risco, Unidade de Cuidados Intermediários Convencionais (UCINCo) e Unidade de Cuidados Intermediários Canguru (UCINCa) e nova contratação de três leitos de clínica pediátrica e quatro leitos de UTI Neonatal. A unidade também já recebeu equipamentos para UTI e irá contar com um novo ultrassom.

No Hospital Núcleo Vida, o credenciamento irá proporcionar serviços em Oncologia assistenciais ambulatoriais e hospitalares de média e alta complexidade e diárias de leitos de UTI.