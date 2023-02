Guarda municipal é morto a tiros dentro de bar em Jacobina

Um guarda municipal foi morto a tiros dentro de um bar no povoado de Pontilhão, em Jacobina, no norte baiano. O crime ocorreu na noite de sexta-feira, 24, quando dois homens invadiram o estabelecimento e efetuaram os disparos, conforme a Polícia Civil.

A vítima, identificada como Marbson Alan Torres, de 36 anos, estava acompanhado de amigos no bar. Ele não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local. A remoção e a perícia do local do crime foram realizadas pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT). A motivação e a autoria do assassinato estão sendo investigadas pela delegacia do município.

Em nota divulgada nas redes sociais, a prefeitura de Jacobina lamentou a morte do guarda municipal. "Estendemos as condolências a familiares, parentes e amigos por essa grande perda".