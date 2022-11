Homem é preso na BA com 23 kg de maconha avaliados em R$ 20 mil

Um homem de 26 anos foi preso em flagrante na segunda-feira, 7, em Irecê, suspeito de tráfico de drogas. Ele foi encontrado com 23 kg de maconha, avaliados em R$ 20 mil, em um ônibus que tinha destino para Salvador.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a ação foi resultado de um trabalho investigativo que apontou a prática do tráfico por meio do transporte das drogas na BA-052.

Com as informações de que os entorpecentes estavam sendo levados à capital baiana, a polícia abordou o ônibus e localizou duas malas com a droga. Ainda segundo a SSP, o homem confessou o crime e disse que receberia R$ 1 mil para servir de "mula" do tráfico.