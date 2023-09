Homem morre após queda durante trabalho e MPT abre inquérito

Com o objetivo de apurar as responsabilidades trabalhistas pela morte de um trabalhador de 27 anos em uma empresa produtora de óleos vegetais em Feira de Santana, centro-norte da Bahia, um processo investigativo foi aberto pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) abriu nesta segunda-feira, 4.



O acidente foi no início da tarde da última sexta-feira, 1, às margens da BR-324, onde a empresa fica localizada. Testemunhas contam que o trabalhador estava em cima de uma estrutura de metal, e teria despencado de uma altura de 12 metros.

A vítima que não foi identificada não resistiu. Não há detalhes sobre o que o homem estaria fazendo no momento do acidente. Informações dão conta de que o trabalhador era um funcionário terceirizado que prestava serviço para a empresa produtora.