Homem morre em confronto com a polícia em pousada de Feira de Santana

Um homem, que não teve sua identidade divulgada, morreu em confronto com policias militares no final da manhã desta terça-feira, 12, dentro de uma pousada localizada no bairro do Tomba, na cidade de Feira de Santana, no Centro-Norte da Bahia.

De acordo com as autoridades, uma equipe da 65ª Companhia Independente de Polícia Militar (65ª CIPM) fazia rondas na região quando foi acionada para averiguar a denúncia sobre um homem armado em uma pousada na rua Pedro Américo de Brito, por volta das 11h.

No local, os agentes foram autorizados a realizar a averiguação e, ao notar a presença da guarnição, o suspeito atirou. Houve o revide e na troca de tiros, o indivíduo acabou sendo baleado. Ele foi socorrido para o Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), mas não resistiu aos ferimentos.

Com ele foram apreendidos uma pistola calibre 9 milímetros com 2 carregadores e 24 munições, 20 buchas de maconha e 3 pinos de cocaína.