Homens são encontrados mortos em Feira de Santana

Dois homens foram encontrados mortos na noite de terça-feira, 23, em duas localidades diferentes de Feira de Santana. Ainda não se sabe se há relação entre os dois crimes.

Uma das vítimas, identificada como Maurício de Araújo Pinto, de 33 anos, foi morto em um condomínio no bairro Santo Antônio dos Prazeres. Segundo informações do Acorda Cidade, via Polícia Civil, ele estava com uma corrente de ferro amarrada ao pescoço, as mãos amarradas, e uma meia na boca.

Ao Acorda Cidade, um amigo da vítima disse que Maurício estava desaparecido desde o último sábado, 20. O corpo já estava em estado de gigantismo.

Maurício morava no mesmo local onde foi encontrado morto e tinha completado 33 anos de idade no dia anterior.

O outro caso aconteceu no bairro Rua Nova, onde Rodrigo da Silva Santana, de 22 anos, foi assassinado a tiros. Ele ainda chegou a ser socorrido para a policlínica do bairro, mas não resistiu aos ferimentos.

Conforme o Acorda Cidade, homens em um veículo Ford Ka de cor branca efetuaram os disparos por volta das 20h19 na Rua Mantiqueira.

A vítima também residia no mesmo bairro onde o homicídio ocorreu.

Os dois casos são investigados pela Polícia Civil.