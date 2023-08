Jovem e adolescente são mortos a tiros em Juazeiro

Um homem de 22 anos e uma adolescente de 16 foram baleados durante um ataque, na noite de terça-feira, 25, no município de Juazeiro, no norte da Bahia.

Segundo as informações da Polícia Civil, o caso aconteceu no bairro João Paulo II. O crime foi cometido por um homem em uma bicicleta que chegou ao local do ataque e atirou contra os dois, fugindo em seguida.

Ambas as vítimas foram socorridas para o Hospital Universitário de Petrolina, cidade que fica no sertão de Pernambuco.

Autoria e motivação são apuradas pela Delegacia Territorial de Juazeiro. Ninguém foi preso até o momento.