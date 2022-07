Jovens são mortos a tiros enquanto trafegavam de motocicleta

Dois jovens foram mortos a tiros na noite desta quinta-feira, 14, no município de Santo Estêvão, no Centro-Norte da Bahia. As vítimas foram alvejadas enquanto trafegavam em zona urbana.

De acordo com as autoridades, Felipe de Souza Machado, de 26 anos, conduzia uma motocicleta quando foi surpreendido na rua Benjamin Constant e executado com cerca de vinte tiros.

Uma outra vítima, identificada como Sabrina Fabiana Costa dos Santos, de 20 anos, estava na garupa da moto e também também foi atingida pelos disparos. Ela chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para o Hospital Municipal, mas não resistiu aos ferimentos.

O levantamento cadavérico foi realizado por peritos do Departamento de Polícia Técnica (DPT-BA) de Feira de Santana. A autoria e motivação do crimes serão investigadas pela Polícia Civil.