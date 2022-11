Motorista bate em caminhão e carro após desviar de jegue na BR-407

Um acidente entre dois carros e um caminhão deixou quatro pessoas feridas na sexta-feira, 18, na BR-407, em Juazeiro, cidade no norte da Bahia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida aconteceu após o motorista de um veículo tentar desviar de um jegue e invadir a pista na contramão.

O acidente aconteceu por volta das 18h45, no Km 40. De acordo com a PRF, o motorista e a passageira do carro na contramão tiveram ferimentos graves. Duas crianças, de 8 e 10 anos, que estavam no mesmo veículo, também ficaram feridos, mas sem gravidades.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o socorro às vítimas foi prestado com equipamento específico de resgate em ferragens. Após a retirada, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) levou as vítimas ao hospital.



A PRF informou que todas as vítimas foram encaminhadas para o Hospital Universitário em Petrolina. Não há detalhes sobre o estado de saúde delas.

Os motoristas do caminhão e do carro, que estavam na via correta, não se feriram. Os agentes da PRF realizaram testes para verificar se tinham consumido bebida alcoólica e não houve alterações nos resultados.