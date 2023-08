Mulher é morta a marretadas pelo companheiro em Feira de Santana

Uma mulher foi morta a marretadas pelo companheiro enquanto dormia em casa, em Feira de Santana. O caso aconteceu na madrugada desta quarta-feira, 2, na localidade de Fazenda Candeal II, distrito da Matinha.

Segundo as informações da Polícia Civil, a vítima foi identificada como Daiane Conceição de Jesus Freitas, de 26 anos. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegaram a ir ao local, mas ela não resistiu aos ferimento.

O suspeito pelo crime, um homem de 22 anos, companheiro da vítima, foi preso em flagrante pelo crime de feminicídio. Ele foi conduzido por militares para a 1ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) de Feira de Santana.

Vítima foi identificada como Daiane Conceição de Jesus Freitas | Foto: Arquivo Pessoal

De acordo com apurações do Portal A TARDE, em depoimento, o suspeito confessou ter matado a companheira, mas alegou que o crime foi cometido durante uma discussão do casal. O homem disse que o golpe foi dado em um revida a um tapa que levou no rosto. No entanto, a perícia realizida no local aponta que a mulher estava deitada dormindo quando foi agredida.