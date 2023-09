Município recebe mais de R$ 500 mil em equipamentos para saúde

Meio milhão de reais em equipamentos de saúde foram entregues pelo Governo do Estado município de Caem, no centro-norte baiano. A entrega foi feita neste sábado (9) pelo governador Jerônimo Rodrigues e pela secretária da Saúde do Estado, Roberta Santana. Os equipamentos reforçarão a assistência à saúde no município.

São camas hospitalares, autoclave, aparelho de raio-X, berços aquecidos, laringoscópios, desfibrilador, bombas de infusão, monitores multiparamétricos, suportes para soros, microscópio, além de outros equipamentos como ar condicionado e computadores.

A secretária Roberta Santana destacou que os equipamentos irão qualificar ainda mais a saúde no município. “Vemos o compromisso da prefeitura de Caem, com a cobertura de 100% da Atenção Básica, e, com estes equipamentos, unidades municipais poderá dar uma melhor assistência à população”, afirmou.