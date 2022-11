Padre queniano morre após afogamento no Rio São Francisco

O padre queniano James Wahome, de 35 anos, morreu após ser vítima de afogamento no Rio São Francisco, em Juazeiro, na região norte da Bahia. O caso ocorreu na tarde de segunda-feira, 14, na localidade conhecida como "Prainha da Marinha".

James atuava na Paróquia João Batista, na cidade de Jaguari, no centro-norte baiano. Segundo o Corpo de Bombeiros, o padre se afogou enquanto tomava banho no rio com alguns amigos.

O corpo da vítima foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Juazeiro. Não há informações sobre o velório e sepultamento do padre.