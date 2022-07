Pastor de igreja é preso suspeito de estuprar duas adolescentes

Um pastor de uma igreja evangélica foi preso na cidade de Jacobina, no norte da Bahia, com a suspeita de ter estuprado duas adolescentes. De acordo com a Polícia Civil, o crime ocorreu em fevereiro deste ano e o mandado de prisão foi cumprido na quarta-feira, 27.

Segundo o coordenador da 16ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), delegado Antônio Eduardo Brito, as denúncias chegaram à unidade em abril, através das mães das vítimas. O inquérito policial foi instaurado e solicitado a prosão do suspeito.

De acordo com as investigações da polícia, os abusos ocorreram quando as duas garotas estavam na casa do pastor.

“Ele se aproveitou da confiança das mães, pelo fato de ser um líder religioso, e cometeu os crimes. A prisão foi decretada esta semana, quando levantamos a sua localização e cumprimos o mandado”, informou o delegado.

O mandado de prisão foi cumprido por policiais da 16ª Coorpin. O homem está à disposição da Justiça e as vítimas foram encaminhadas para atendimentos psicológicos.