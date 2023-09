Polícia encontra fazenda com mais de 60 mim pés de maconha

Quatro plantações com cerca de 60 mil pés de maconha foram localizadas, no sábado, 9, por meio do Centro Integrado de Comunicações (Cicom) de Euclides da Cunha e da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Nordeste.

Os plantios dos entorpecentes estavam em uma área de mata, dentro de uma fazenda, no município de Monte Santo (BA)

Os plantios dos entorpecentes estavam em uma área de mata, dentro de uma fazenda | Foto: Divulgação | SSP BA

.

Segundo o major Moisés Travessa, superintendente de Telecomunicações (Stelecom) da Secretaria da Segurança Pública, os profissionais do Cicom fizeram um levantamento e transmitiram para as equipes da unidade especializada.

Os policiais fizeram incursões na área de caatinga e localizaram as plantações. Os entorpecentes foram arrancados e incinerados no local. Materiais usados pelos criminosos para a manutenção das roças também foram apreendidos.