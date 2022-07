Polícial Civil é morto a tiros em Feira de Santana

O investigador de Polícia Civil, Marcelo Ribeiro Falcão, 51 anos, foi morto a tiros, no início desta segunda-feira, 11, em Feira de Santana, centro-norte da Bahia. Um dos tiros atingiu Marcelo na nuca. As informações são do Acorda Cidade.

O crime aconteceu nas proximidades da BR-116 Norte, quando a vítima, que atuava na Polícia Civil há 18 anos, estava dentro do próprio veículo.

Marcelo Ribeiro atuava como coordenador do Serviço de Investigação (SI) da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam).